Juni rustige maand voor Casha-leden

Casha, de belangenvereniging voor kleinschalige vakantieverhuur, realiseerde in juni een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar. De leden rapporteren een bezettingsgraad van 56 procent. Dat was in 2022 nog 51 procent. De autoverhuurbedrijven en duikcentra die bij Casha zijn aangesloten hadden het wel rustiger dan vorig jaar. Zij melden een daling van respectievelijk 10 en 15 procent vergeleken met 2022. Volgens de Chasha-leden is het aanbod gestegen, waardoor de al langer gevestigde bedrijven het moeilijker krijgen. Zo is het aantal kamers in de alternatieve sector bijvoorbeeld toegenomen met 20 procent. Bovendien zijn er minder stoelen beschikbaar bij de luchtvaartmaatschappijen omdat de all-inclusive resorts een flink deel reserveren.