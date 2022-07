Juni was goede maand voor grote hotels

Uit cijfers van de hotelbezetting op Curaçao in de maand juni blijkt dat de grotere hotels goed hebben gedraaid. De gemiddelde bezetting was vorige maand 71,6 procent. Dat is een flinke stijging ten opzichte van de maand juni in 2021, maar ook ten opzichte van 2019, het laatste jaar voor de corona-pandemie. In juni 2019 was de hotelbezetting 66.3 procent. Volgens een gezamenlijk persbericht van de hotelorganisaties CHATA en CASHA waren de hotelkamers vorige maand niet alleen beter bezet, ze leverden ook meer geld op. Het gemiddelde dagtarief was vorige maand was ruim 194 dollar, dat is 37,5 procent meer dan in juni 2019.