Jurriën Timber opent vanochtend naar hem vernoemde Cruyff Court op Curaçao

Vanochtend is de officiële opening van de Cruyff Court Jurriën Timber op Curaçao, in de wijk Montaña. Het is een plek waar iedereen, jong en oud, samen kan sporten en bewegen. Jurriën is in 2022 gekozen tot Johan Cruijff Talent van de Nederlandse eredivisie. Daarom krijgt het veld naast het wijkcentrum van Montaña zijn naam. Jurriën koos zelf de locatie en is samen met familie aanwezig bij de feestelijke opening in de ochtend en het voetbaltoernooi dat ’s middags plaats vindt.

Dit voetbaltoernooi is voor kinderen en jongeren uit de buurt. Jurriën Timber (23) is een Nederlands-Curaçaos voetballer die doorgaans speelt als centrale verdediger. In juli 2023 verruilde hij Ajax voor Arsenal. Timber maakte in 2021 zijn debuut in het Nederlands voetbalelftal. Zijn tweelingbroer Quinten speelt voor Feyenoord, zijn oudere broer Dylan voor VVV-Venlo.