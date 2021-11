Justitie schiet te kort bij het in kaart brengen van autodiefstallen

Justitie op Curaçao doet te weinig aan het grote aantal autodiefstallen, dat vindt de Raad voor de Rechtshandhaving. Zo zou justitie veel beter in kaart moeten brengen hoeveel van die diefstallen er worden gepleegd op het eiland. Eerder werd er aanstalte gemaakt om een onderzoek te doen naar de diefstallen, maar die opdracht is uiteindelijk nooit uitgevoerd. De RvR zegt daarnaast dat nieuwe regels voor auto-sloperijen en een betere controle op dit soort bedrijven bij zou dragen aan minder illegale handel in auto’s en losse onderdelen.