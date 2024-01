Justitieministers houden geslaagd overleg

Op Curaçao vond gisteren het Justitieel Vierpartijen Overleg plaats met vier ministers van Justitie van het Koninkrijk. Dat wordt elk half jaar gehouden op een van de vier landen van het Koninkrijk. Er is onder meer gesproken over de Vreemdelingenketen en de oprichting van het Ondermijningsplatform. Ook was er aandacht voor de scheve verhouding in de rechtshandhavingsketen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Volgens de ministers was het een geslaagd overleg.

Tijdens voorgaande overleggen hebben Aruba, Curaçao en Sint Maarten een scheefgroei gesignaleerd in de rechthandhavingsketen waarbij prioriteiten en capaciteiten niet goed op elkaar aansluiten. Gisteren is besloten om tijdens het eerstvolgende overleg, dat in juni wordt georganiseerd in Nederland, hierover verder te praten.