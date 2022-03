Kaaiman in Dam Pretu gevangen

Een stel landbouwers kreeg vanmorgen de schrik van hun leven. Een kaaiman liep los op het terrein in Dam Pretu. De krokodilachtige at de waakhonden van het landbouwbedrijf op. De kaaiman van ruim drie meter was weggelopen van zijn eigenaar. Dierenvriend Stanley Ignacio en zijn team moesten het beest vangen. Dit kostte hen veel moeite. De kaaiman zwemt weer veilig in zijn bassin in het park. Dit is niet de eerste keer dat een kaaiman losloopt in de natuur. Jaren geleden werd er ook een gevonden in de dam bij Muizenberg.

