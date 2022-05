Kaartverkoop Ajax vs Curaçao gestart

Ajax-fans kunnen op 20 mei hun voetbalhelden live meemaken. Dan vindt de vriendschappelijke wedstrijd tussen Ajax en het Curaçaose team plaats. De kaartverkoop is gisteren gestart. De Amsterdamse voetbalclub is van 17 tot 21 mei op Curacao. De vriendschappelijke wedstrijd bij het SDK-stadion is de afsluiting van het bezoek. De wedstrijd begint om 20.00 uur. Het Curaçaose team bestaat uit Europese profvoetballers die hun roots op Curaçao hebben. Ook maken spelers van nationaal kampioen Jong Holland deel uit van deze selectie.

Verder geeft Ajax een voetbalclinic voor de jeugd. Daarnaast bestaat het programma uit een seminar voor coaches en staf, een training voor het Amsterdamse ploeg zelf en een bezoek aan onder meer het Johan Cruijff Court en de faciliteiten van Jong Holland.

Curaçao is sinds 2020 een officiële partner van het Amsterdamse voetbalploeg en staat met het logo ‘Curaçao’ prominent op de mouw van het wedstrijdshirt en is tijdens wedstrijden overal te zien in het stadion en op landelijke en internationale televisiestations. Meer informatie is te vinden op ajax.curacao.com.