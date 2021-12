Kaartverkoop tumbafestival uitgesteld

De kaartverkoop voor het tumbafestival is verschoven naar begin januari. Volgens het Antilliaans Dagblad houdt de organisatie rekening met de ontwikkelingen rond het coronavirus. Afgelopen zaterdag werden de eerste kaarten verkocht maar dit is nu stopgezet. Het tumbafestival gaat sowieso door, maar het is nog onduidelijk of dit met of zonder publiek zal zijn. Het festival van 2022 zal een eerbetoon zijn aan de recent overleden tumbalegende Boy Dap. Eerder werd al bekend gemaakt dat de carnavalsoptochten niet doorgaan. Jump-ins zouden wel mogen als bij de ingang gecontroleerd wordt op QR-codes.