Kabinet-Pisas beëdigd 

Het Kabinet-Pisas is vanmiddag beëdigd door Gouverneur Lucille George-Wout. De Gouverneur noemde dat de regeerperiode van start gaat in buitengewoon moeilijke omstandigheden. George-Wout noemde het leven voor veel Curaçaoënaars zelfs al voor de coronacrisis niet makkelijk. Ook zou in alle sectoren urgente zorg nodig zijn en benoemde ze dat er een nieuwe impuls nodig is. De Gouverneur gaf aan dat het kabinet er niet alleen voorstaat en dat ook zij altijd beschikbaar is voor advies. Verder hoopt ze dat alle beslissingen van de regering worden genomen in het belang van Curaçao.