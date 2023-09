KABINET PISAS HALVERWEGE REGEERTERMIJN

Het kabinet-Pisas is nu halverwege zijn regeertermijn. Op 10 juni 2021 trad het kabinet van MFK en PNP aan. Daar heeft gouverneur Lucille George-Wout gisteren bij stilgestaan. De Raad van Ministers bezocht de gouverneur voor een periodiek lunchoverleg. Tijdens de bijeenkomst is ook vooruitgeblikt op de uitdagingen voor het komende begrotingsjaar. Zoals bekend onderhandelt Curaçao met Nederland over de herfinanciering van de coronaleningen en de oplossing van de Ennia-problematiek. Hier is ruim 2 miljard mee gemoeid, wat een grote impact zal hebben op de begroting voor 2024.