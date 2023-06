Kabra Blauw zoutvaatje is aandenken Herdenkingsjaar Slavernijverleden

Het Kabra Blauw Zoutvaatje is hét aandenken van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Dat meldt het NiNsee, het instituut dat zich bezighoudt met het Nederlands slavernijverleden en erfenis. Het zoutvaatje zorgt ervoor dat het gesprek over de geschiedenis van de Nederlandse slavernij aan de keukentafel gevoerd kan worden. Het uiterlijk van het zoutvaatje is deels geïnspireerd op het Kabra masker dat op 1 juli een rol speelt tijdens de Nationale Herdenking van het Nederlands Slavernijverleden. Tegelijkertijd is het zoutvaatje ontworpen in de kleuren en de stijl van de oer-Hollandse traditie Delfts blauw. Maar blauw en wit zijn ook symbolische kleuren in de Afro-Surinaamse winti vooroudercultuur.

Zout

Zout heeft een belangrijke rol gespeeld in de Nederlandse slavernijperiode. Tot slaaf gemaakten werkten op de zoutpannen van Bonaire, Curaçao en St.Maarten. Daarnaast vormden de zoutmijnen op Bonaire een strafkolonie voor iedereen die weigerde te gehoorzamen aan de Nederlandse machthebbers. De zoutwinning werd omschreven als ‘de witte hel’. De zware arbeid voltrok zich in mensonterende omstandigheden. Blindheid was een van de gevolgen. Het zout bleek voor de West-Indische Compagnie een enorm winstgevend product te zijn. De zoutproductie duurde tot de afschaffing van de slavernij.

Te koop