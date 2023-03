Kajakkers in de problemen

Twee passagiers van een cruiseschip op Bonaire en twee kajakkers in de buurt van het Curaçao Seaquarium zijn zondag rond dezelfde tijd omgeslagen bij het maken van een kajaktour. De stroming was sterk, waardoor de kajakkers al snel ver van de Bonairiaanse kust afdreven. Na de melding heeft de kustwacht meteen actie ondernomen. Samen met de marechaussee zijn ze op zoek gegaan naar de toeristen in nood. De twee personen op leeftijd werden snel gevonden. Ze zijn er zonder kleerscheuren vanaf gekomen. Bijna tegelijkertijd waren ook twee personen ter hoogte van Mambo Beach in een kajak omgeslagen. Een medewerker van het Sea Aquarium bracht hen in veiligheid. Daardoor hoefde de kustwacht niet meer in actie te komen.