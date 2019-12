Kamerkosten ziekenhuis verdubbeld

De kosten van een kamer in het nieuwe ziekenhuis liggen fors hoger dan in het Sehos. Dat blijkt uit een persbericht van het CMC. Een kamer in de derde klasse kostte 340 gulden en de eerste klas had een tarief van 700 gulden. De prijs voor een kamer in het CMC is vastgesteld op ruim 1500 gulden. Dit ligt volgens hen aan de integrale kosten van het gebouw en kapitaallasten meewegen. De SVB vergoedt de kosten.