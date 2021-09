Kamervragen over vaccinatiebewijs voor mensen van buiten de EU

In de Tweede Kamer zijn er vragen gesteld over het ophalen van het Europees vaccinatiebewijs in Utrecht. Onlangs werd bekend dat degenen die buiten de EU zijn gevaccineerd naar Utrecht moeten uitwijken voor het ophalen van het bewijs. Dat geldt ook voor Caribische studenten. Jan Paternotte van D66 wil zo weten welke opties Caribische studenten hebben om het bewijs te verkrijgen. Vanaf 25 september wordt in Nederland namelijk naar dat bewijs gevraagd in de horeca- en de cultuursector. De vraagstellers maken zich daarnaast zorgen over eventuele drukte bij het afhaalpunt in Utrecht.