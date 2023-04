Zeven beauty’s doen dit jaar mee aan de Miss Curaçao-verkiezing. Gisteren werden de kandidaten gepresenteerd in het Avila Beach Hotel. Zij hopen Gabriela dos Santos op te volgen die hoge ogen gooide op de Miss Universe verkiezing. De lokale schoonheidsverkiezing is op 27 mei. De winnares mag Curaçao volgend jaar vertegenwoordigen tijdens de Miss Universe verkiezing in El Salvador.