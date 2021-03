Kans op snel herstel hospitality sector kleiner

De Curaçao Restaurant Association(CRA) is bang dat de aangekondigde extra vluchten van TUI en KLM de komende maanden worden geannuleerd, dit vanwege de aangescherpte coronamaatregelen die vandaag zijn aangekondigd. De hospitality sector had door de groei van het toerisme weer hoop op wat meer inkomsten, maar het lijkt het nu op dat het weer lange tijd zal duren voordat er weer grote aantallen toeristen ons eiland komen bezoeken. De kans op snel herstel is daarmee een stuk kleiner geworden, aldus CRA.