Er komt volgend jaar weer een editie van het Seú-festival Kantadó Mayó. Vanwege de pandemie is het zangfestival al drie jaar niet gehouden. Het evenement is tentatief van 7 tot en met 11 maart. Het bestuur moet nog een definitief besluit nemen. Normaal gesproken begint de oogstfeest periode na Aswoensdag. Het hoogtepunt is de folkloristische optocht op Paasmaandag.