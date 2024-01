Op Nieuwjaarsdag is Karel Vreugdenhil overleden. Vreugdenhil was directeur van de gelijknamige supermarkt in Dominguito. Die maakten het nieuws bekend op hun Facebook-pagina. Het familiebedrijf bestaat al meer dan 90 jaar, en werd opgericht door Karel’s vader Frans op de De Ruyterkade in Punda. Karel Vreugdenhil stond de laatste jaren samen met zijn dochter aan het roer. Karel Vreugdenhil werd 82 jaar.

