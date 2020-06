Karnaval 2021 nog niet zeker

Eind deze maand komt er duidelijkheid over of Karnaval 2021 doorgaat of niet. Dat meldt Asosashon Gruponan di Karnaval Korsou, de AGKK. Gisteravond hielden verschillende groepen een vergadering over het doorlaten gaan van de festiviteiten volgend jaar. De AGKK zal hier naar aanleiding van de huidige coronacrisis zo snel mogelijk een besluit over nemen. Als de 51ste editie doorgaat zal het feest volgend jaar plaatsvinden van 14 tot en met 16 februari.