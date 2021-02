KAS niet naar rechter

De partij KAS van Humphrey Davelaar gaat toch niet naar de rechter. Eerder had de partij aangekondigd dat ze de uitslag van de steunverkiezingen wilden aanvechten. De partij kwam 43 stemmen te kort om aan de verkiezingen van 19 maart mee te kunnen doen. Omdat er meer dan 600 stemmen ongeldig zijn verklaard, wilde de partij dat de rechter zich over de situatie uitsprak. In Amigoe zegt Davelaar echter na een juridische analyse te hebben besloten daar toch van af te zien.

Wel heeft de partij een serie aanbevelingen over de manier waarop de verkiezingen op Curaçao georganiseerd zouden moeten worden. Eén van hun punten is dat leden van de Electorale Raad maar maximaal vijf jaar in functie mogen zijn. Dat punt is opmerkelijk omdat bijna alle leden van de huidige Raad al veel meer jaren bij verkiezingen betrokken zijn. Mocht de suggestie van KAS worden aangenomen, dan zou er bijna een geheel nieuwe raad moeten worden benoemd.