Kathedraal van Doornen zoekt donaties

De coronapandemie heeft ook op de Kathedraal van Doornen een negatieve impact gehad. Kunstenaar Herman van Bergen is daarom op zoek naar donaties. Het grote kunstwerk is op het terrein van Landhuis Bloemhof te zien. Bekende Nederlanders zoals Jeroen Pauw, Barry Hay en Jeroen Krabbe hebben via social media een oproep gedaan om te doneren, zodat Van Bergen het kunstwerk kan afmaken. De Kathedraal van Doornen staat volgens de kunstenaar symbool voor de eeuwige zoektocht naar het antwoord op de vraag waarom we geboren worden en vervolgens weer sterven.