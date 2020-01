Kathedraal van Doornen zondag open

Aanstaande zondag wordt de Kathedraal van Doornen officieel geopend bij Landhuis Bloemhof. Acht jaar geleden begon kunstenaar Herman van Bergen aan dit enorme project. De Kathedraal is opgebouwd uit 25 miljoen doornen, ofwel sumpiñas. Het kunstwerk is 20 meter bij 20 meter bij 10 meter groot en vraagt aandacht voor de wijze waarop wij omgaan met de natuur, onze medemens en ook onszelf. Na de opening volgt de hele maand februari een publieksprogramma in de Kathedraal.