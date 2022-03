Kattensterilisatieactie succesvol afgerond

Kitten Rescue heeft vorige week 109 katten gesteriliseerd. Het merendeel leefde op straat. Ruim 90 procent van de gesteriliseerde dieren waren zwerfkatten. In totaal zijn er 78 poezen en 31 katers gesteriliseerd dankzij de medewerking van dierenartsen Lenny van Bergen en Francesco Gianni. Vanaf maandag 11 april start het kattenasiel met de volgende sterilisatieactie.

Meld je katten aan voor gratis sterilisatie via info@kittenrescuecuracao.com of via WhatsApp +31 638885397. Zwerfkatten kunnen ook gemeld worden bij Kitten Rescue. Het kattenasiel komt helpen om de aanwas een halt toe te roepen en om het dierenleed onder katten te verminderen op Curaçao.