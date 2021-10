KEM-leider verandert vaccinatiestandpunt

Politiek leider van de KEM-fractie in het parlement Michelangelo Martines is van standpunt veranderd als het aankomt op het vaccinatiebeleid van de overheid. In april gaf de politicus op sociale media nog aan zich te zullen laten vaccineren. Dat standpunt is omgeslagen na de persconferentie van afgelopen vrijdag toen premier Pisas aan de bevolking vroeg sportief te blijven na de aankomende maatregelen. Het Statenlid zegt nu dat hij niet gaat vaccineren en vraagt respect voor zijn beslissing.