KEM-Statenlid Lo Martines geen verdachte in drugsroofzaak Inex 2.0

Parlementariër Lo Martines is kwaad dat zijn naam in verband is gebracht met de drugsroof uit het recherchebureau van Rio Canario in 2018. Deze dagen wordt de zaak voor de rechter behandeld. Een anonieme getuige zou hebben gezegd dat het KEM-Statenlid ook betrokken was bij de roof van 600 kilo cocaïne. Martines ontkent dit. Op Facebook heeft de politicus de oorlog verklaard aan de personen die zijn goede naam aantasten. De officier van justitie heeft de naam van Martines niet genoemd. Dat betekent dat het Statenlid niet voorkomt in het requisitoir van het Openbaar Ministerie.