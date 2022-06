Honkballer Kenley Jansen komt voorlopig niet uit voor de Atlanta Braves. De Curaçaoënaar is sinds dinsdag met ziekteverlof. Hij heeft weer last van een hartritmestoornis. Hierdoor mag hij de komende twee weken niet op het veld staan. De artsen gaan er nu vanuit dat zijn ziekteverlof twee weken zal duren. In 2018 werd Jansen al aan zijn hart geopereerd.