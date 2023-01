Kenley Locker voor CMC

Het CMC is het eerste lokale ziekenhuis met een kluisje van Kenley Jansen. De zogeheten Kenley’s Locker’ bevat iPads en Nintendo-switches met spelletjes voor kinderen. Zo kunnen de jonge patiënten zich vermaken terwijl ze in het ziekenhuis liggen. De locker is een donatie van de Kenley Jansen Foundation. De Curaçaose honkballer en zijn vrouw Gianni hebben meerdere kluisjes gedoneerd aan ziekenhuizen in de VS. Het idee voor ‘Kenley’s Locker’ ontstond toen hun oudste zoon was opgenomen. De ouders zagen toen dat er weinig afleiding is voor kinderen in ziekenhuizen. Daar brengen ze nu verandering in.