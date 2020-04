Kenteken bepaalt dag dat je op straat mag zijn

De eerste letter op het kenteken op je motorvoertuig bepaalt vanaf donderdag 2 april op welke dag je nog de straat op mag om boodschappen te doen of een arts of botica te bezoeken. Dat is bekend gemaakt in de persbriefing van vandaag. Er wordt vanaf donderdag ook streng op de kentekens gecontroleerd en bij overtreding worden er ook boetes voor uitgeschreven.

Maandag en donderdag

A, B, F, G, H, K, BF, Z, WA, SpKen

Dinsdag en vrijdag

J, L, N, R, U, MF

Woensdag en zaterdag

S, T, V, X, Y

Op zondag mag niemand de straat op. Het openbaar vervoer blijft wel op alle dagen van de week rijden.

