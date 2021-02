Kerk roept op tot vaccineren

De bisschop van Willemstad, monseigneur Luis Secco, roept de Katholieke gelovigen op om zich vooral te laten vaccineren tegen corona. De bisschop benadrukt dat de Paus hiertoe ook al heeft opgeroepen. Sinds bekend is dat er vaccins beschikbaar komen tegen Covid-19, twijfelen sommige mensen of ze het moeten nemen of niet. Voor katholieken is volgens Secco het antwoord duidelijk: Laat je vaccineren. ,,In de afgelopen honderd jaar heeft de mensheid niets doorgemaakt van deze omvang. Op dit moment is duidelijk dat er nog lang geen einde in zicht is”, aldus Secco in een boodschap aan alle gelovigen die onder zijn verantwoordelijkheid vallen. Hij roept alle gelovigen op, om als de mogelijkheid tot vaccineren er is, daar gebruik van te maken.