Kerstverlichting in Wishi Marchena aangestoken, met steun van 2BAYS Curaçao

In het hart van Marchena is dit weekend de feestelijke eindejaarsverlichting langs de hoofdweg van Wishi en Marchena officieel aangestoken. Minister Sithree van Heydoorn van Onderwijs, Cutuur, Wetenschap en Sport en Patrick Newton, directeur van 2BAYS Curaçao, drukten samen op de knop om de wijk te verlichten. 2BAYS ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om te helpen met de kerstverlichting in de wijken Wishi en Marchena.

De verlichting heeft een specifiek doel: een feestelijke sfeer creëren tijdens sociale, culturele en nationale evenementen. De lichten strekken zich uit vanaf de kerk van Wishi tot aan de bekende lichtpaal bij de ingang van de Missouriweg, beter bekend als Toko Funchal. Wijkvertegenwoordigers Kenneth Valpoort en Sharlon Monte benadrukten dat dit gebaar altijd enorm wordt gewaardeerd door de gemeenschap van Wishi en Marchena.