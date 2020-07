‘Keuze over Klesch is gemaakt’

Er is een keuze gemaakt over Klesch Group. Dat zegt Steven Martina, de minister van economische Ontwikkeling. Klesch Group heeft niet laten weten of zij door willen gaan met de raffinaderij. Dit ondanks de deadline die de regering had gesteld om voor 15 juli duidelijkheid te geven. “De juridische adviezen zijn ingewonnen en de keuze is gemaakt”, reageert minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina. Wat die keuze is, kan hij in dit stadium niet naar buiten brengen.

Hoe dan ook, staat de toekomst in het teken van het heropenen van de raffinaderij. “Juist nu is het belangrijk: die 900 werknemers moeten allemaal zo snel mogelijk weer aan het werk.”

Martina is gesprek met Elisa Koek