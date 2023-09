De 25-jarige Curaçaoënaar Kevin Kraal is de elfde verkeersdode van dit jaar. In de nacht van zondag op maandag verongelukte hij op de Weg naar Westpunt. Het verkeersincident gebeurde ter hoogte van Eetcafé De Buurvrouw. Kraal reed in een pick-up en verloor de macht over het stuur. Hij overleed later aan zijn verwondingen.