Kevin Osepa genomineerd voor Gouden Kalf

Curaçaoënaar Kevin Osepa is genomineerd voor een Gouden Kalf in de categorie Korte Film. De belangrijkste Nederlandse filmprijzen worden uitgereikt tijdens het Nederlands Film Festival eind september in Utrecht. De korte film La Ultima Ascencion speelt op Banda’bou en gaat over een visser die dagelijks voor de uitdaging staat om zijn vis te vangen. Dan komt een mysterieuze man in zijn leven waardoor alles verandert. Osepa is 28 jaar en al geruime tijd bezig met fotografie en film en studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. Eerder was hij al genomineerd met de korte film Watamula.