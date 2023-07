Keyaisha de Palm is gisteren uitgeroepen tot Miss Curaçao Teenager. De verkiezing vond plaats in het Renaissance Hotel. Van de elf kandidaten werd zij door de jury als mooiste beoordeeld. Marleysha Mariano eindigde op de tweede plaats. Keani Broos werd derde. De winnares vertegenwoordigt Curaçao op de internationale competitie later dit jaar. De organisatie was in handen van IBFF Curaçao.