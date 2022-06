Kibra Silensio genomineerd voor theaterprijs

Ritzah Statia is genomineerd voor de BNG Bank Theaterprijs 2022. De theatermaakster met Curaçaose roots kreeg deze nominatie voor Kibra Silensio. In dit stuk wil ze taboes binnen Afro-Caribische gezinnen doorbreken. Volgens de jury is de voorstelling confronterend en uitdagend. Deze stimuleringsprijs voor jong talent wordt uitgereikt op 2 september tijdens het Nederlands Theater Festival. Kibra Silensio zal te zien zijn tijdens het Nederlands Theater Festival. De winnaar ontvangt 45.000 euro.