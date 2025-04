Kind (5) raakt gewond door kogel bij schietpartij

Bij een schietpartij op Curaçao is zaterdagavond een kind van een jaar of vijf gewond geraakt door een kogel. Het incident begon bij het sportveld van softbalclub Pichingolo. Twee auto’s achtervolgden elkaar en vanuit één wagen werd op de andere geschoten. De achtervolging eindigde toen de auto die werd beschoten tot stilstand kwam in de tuin van een huis aan de St. Luciaweg in Buena Vista. Daar zag de bestuurder dat zijn kind, die ook in de auto zat, in z’n been was geraakt door een kogel. Die werd daarop met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto was geraakt door verschillende kogels.

Op sociale media wordt gesproken over een poging tot moord op de vader van het gewonde kind, de man achter het stuur. De politie onderzoekt de zaak.