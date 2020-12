Kindertelefoonwebsite gelanceerd op Curaçao 

Stichting Kinderbescherming Curaçao heeft een website voor de Kinder- en Jeugdtelefoon gelanceerd. Op www.918.cw hebben kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 25 jaar direct de mogelijkheid om gratis en anoniem contact op te nemen. Dit kan via de chat of telefonisch met een van de getrainde vrijwilligers van Stichting Kinderbescherming Curaçao (SKBC). Ook is er een forum op de site waar leeftijdsgenoten anoniem vragen aan elkaar kunnen stellen en ervaringen mogen delen. Eerder was het al mogelijk om gratis telefonisch contact op te nemen via 918, maar om de drempel te verlagen zijn de contactopties nu digitaal uitgebreid.

De Kindertelefoon is via chat en telefonisch van maandag tot en met vrijdag van 10:00 – 18:00 uur en zaterdag van 12:00 – 18:00 uur beschikbaar. Het forum is 24/7 live.