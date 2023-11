Kippenfarm overschrijdt stanknorm niet

De stankoverlast in Sun Valley en Sunset Heights van de nabijgelegen kippenfarm, is binnen de perken. Dat heeft het ministerie van GMN onderzocht met zogenaamde e-noses, dat zijn speciale geurmeters. Bewoners uit omliggende wijken klagen al jaren over de kippenmestgeur van kippenfarm Moderno. Het ministerie zegt in het Antilliaans Dagblad dat de geur misschien niet helemaal weg is, maar dat de sterkte ervan de norm niet overschrijdt. Voorlopig blijven de e-noses staan om te meten. Onlangs gaf de rechter de kippenfarm al opdracht dat ze elke dag de kippenmest moeten afvoeren om de stank tegen te gaan.