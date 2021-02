Klachten over vaccinatie registratielijn

De telefoonlijn voor registratie voor de coronavaccinatie is pas enkele uren in de lucht, maar toch regent het al klachten op sociale media. Het nummer 9345 is slecht bereikbaar, waardoor het velen niet lukt om zichzelf te registreren. Het is tot nu toe alleen mogelijk om je telefonisch te registreren voor vaccinatie. Ook de website www.bakuna.cw laat volgens gebruikers te wensen over. Er zou weinig informatie op staan en deze is ook niet beschikbaar in andere talen dan het Papiaments.