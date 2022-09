Klachtenregen bij Consumentenbelangen

Sinds een paar weken is het aantal klachten dat bij stichting Consumenten Belangen Curaçao binnenkomt enorm toegenomen. De organisatie probeert uit alle macht een tijdelijke klachtenstop te voorkomen. De stichting werd vorig jaar februari opgericht. Sindsdien heeft de consumentenorganisatie 175 klachten ontvangen. Daarvan zijn er nog 10 in behandeling. Om de werkdruk te helpen verlichten is oprichter Maria van Os op zoek naar vrijwilligers. De stichting werkt zonder subsidie. Daardoor is er geen budget voor medewerkers, kantoorruimte en vaste lasten.

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via e-mail [email protected]