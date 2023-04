Klant mishandelt vrouwelijke beveiliger discotheek

Een beveiligster van een discotheek bij Palu Blanku is vrijdagavond neergestoken. De politie stuurde rond kwart over elf ‘s avonds een wagen naar de plaats delict. Daar troffen ze twee beveiligers aan die mishandeld waren. De twee beveiligers, een man en een vrouw, verklaarden dat ze het eerder aan de stok kregen met een klant. Deze discussie liep uit de hand, waarop de klant agressief werd en de twee beveiligers mishandelde. De vrouw liep daarbij een steekwond op. Beide personen zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de zaak in onderzoek.