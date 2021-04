Klanten Girobank kunnen weer beschikken over hun tegoed

De Centrale Bank van Curacao en St. Maarten heeft vanochtend bekend gemaakt dat Girobank-klanten weer bij hun tegoeden kunnen. Daarbij gaat het om een bedrag van maximaal 1.2 miljoen Naf per klant. De speciale hiervoor opgerichte GI-RO Settlement Holding N.V. draagt zorg voor de uitkering van tegoeden. De klanten wordt verzocht zoveel mogelijk gebruik te maken van online bankieren en overboekingsformulieren om hun fondsen over te boeken. Klanten kunnen ook geld opnemen bij een pin automaat. Girobank is beperkt open, van maandag tot en met vrijdag van 8:00 tot 12:00u. Daardoor kunnen transacies langer duren dan normaal. Het bezoeken van de filialen is alleen mogelijk op afspraak.