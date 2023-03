Klantenservice Belastingdienst krijgt vorm

Per 1 april is de nieuwe klantenservice van de Belastingdienst operationeel. Een team van 17 medewerkers volgt de komende vier weken verschillende trainingen voor de nieuwe afdeling. Het doel is om een team te vormen dat breed inzetbaar is en waar zowel de Ontvanger als de Inspectie samenkomt. Het streven is dat burgers zoveel mogelijk zaken online kunnen regelen. Daarvoor wordt zowel de online als telefonische informatievoorziening verbeterd. Gisteren werd de vernieuwde website van de Belastingdienst gelanceerd.