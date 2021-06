Walter Bouterse, de kleinzoon van Desi Bouterse, is vandaag op 25-jarige leeftijd dood aangetroffen in zijn woning in Suriname. Dat bevestigt de Surinaamse politie aan het lokale nieuwsplatform Waterkant. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens bronnen zou het gaan om zelfmoord, maar de autoriteiten sluiten niets uit. De politie en andere eenheden zijn zwaar uitgerukt en bezig met het onderzoek.