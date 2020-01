Klesch Group moet alle milieukosten betalen

De Klesch Group krijgt in verband met de exploitatie van de raffinaderij en olieterminal in eerste instantie een hindervergunning die gelijk is aan de vergunning van PdVSA. Volgens afspraak worden binnen een paar jaar de milieunormen daarin opgeschroefd tot Europees niveau. Dat heeft minister-president Eugene Rhuggenaath volgens het Antilliaans Dagblad gisteren verklaard. Alle kosten die nodig zijn om de raffinaderij binnen enkele jaren te laten voldoen aan internationale milieunormen komen voor rekening van de Klesch Group, aldus minister-president Rhuggenaath. In het contract met de Venezolaanse PdVSA was nog afgesproken dat de exploitant maar vijftig procent van de vereiste investeringen zelf moest betalen. Voor de nieuwe exploitant is dat 100 procent.