KLM Curaçao Marathon voorbereid op Covid-19

De organisatie van de KLM Curaçao Marathon bereid zich voor op een coronavrije marathon op 27 en 28 november. Zo laat Stichting Run in the Sun weten. Mocht de pandemie toch tot maatregelen leiden waardoor er geen “normale” race kan plaatsvinden, dan heeft de stichting een zogenoemde Covid-19-plan klaar liggen. Op 5 en 6 juni jongstleden organiseerde de Run in the Sun een Covid-19 proof goedgekeurde race op Aruba. Het Corendon Mangrove Beach Resort is dit jaar voor het eerst het start en finish hotel.