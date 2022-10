KLM halveert vluchten naar Curaçao

KLM vliegt in het winterseizoen minder vaak op Curaçao. Vanaf december zal er maar 1 keer per dag een vlucht vanuit Schiphol naar Hato vertrekken. Dat is de helft minder dan aangekondigd. De luchtvaartmaatschappij moet haar vluchtschema aanpassen vanwege de problemen op Schiphol, maar ook door tekorten bij KLM zelf. Het eiland loopt door dit besluit 20 miljoen dollar mis. MEO onderzoekt nu met het toeristenbureau of TUI en Air Belgium hun vluchten kunnen uitbreiden.

