KLM Marathon uitverkocht

De tiende editie van de KLM-marathon is volledig uitverkocht. Dit maakt organisator Run in the Sun bekend. Over drie weken zullen 2500 deelnemers zich storten op een van de vier afstanden: de 5 km, 10, halve en hele marathon. Iedereen die over de finishlijn gaat krijgt een medaille. Dit aandenken staat in het teken van de jubileumeditie. Sinds 2014 organiseert Kees van Muiswinkel het sportevenement dat mensen trekt uit meer dan 30 landen. Dit jaar wordt het gehouden op zaterdag 25 en zondag 26 november. Zowel de start als de finish is bij het Corendon Mangrove Beach Resort.