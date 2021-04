KLM neemt 11 passagiers niet mee naar Curaçao

De KLM heeft gisteren 11 passagiers niet meegenomen op de vlucht van Amsterdam naar Curaçao. Dit omdat zij geen geldige Passenger Locator Card konden laten zien. Dit hangt samen met de aangescherpte testvoorwaarden, dat zegt KLM-regiomanager Cees Ursem in het Antilliaans Dagblad. Reizigers moeten een afspraak voor de antigeentest op Curaçao al hebben staan en de betaling hiervan hebben afgerond. Zodra dit is gebeurd is dit zichtbaar op het PLC-formulier. Ursem zegt dat passagiers hierbij veel problemen ondervinden op de website. Eerder was KLM nog coulant, maar omdat er geen oplossing kwam vanuit de Curaçaose overheidswebsite heeft de luchtvaartmaatschappij besloten om harder op te treden.