KLM verhoogt tarieven voor reizen met een huisdier

KLM gaat de tarieven voor het reizen met een huisdier flink verhogen. Zo schrijft Nu.cw op basis van correspondentie tussen de luchtvaartmaatschappij en klanten. Een huisdier in het ruim gaat per 9 september voor een enkele vlucht 400 dollar per bench kosten. Tot nu toe waren de kosten van transport van een huisdier van Curaçao naar Nederland 200 dollar. De tariefverhoging is opvallend: het transport van een huisdier bij luchtvaartmaatschappij TUI kost rond de 70 euro.

Tagged as huisdieren klm reizen vliegen